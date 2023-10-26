На Новий рік можлива аномальна погода. Про це розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.
Зверніть увагу Литиме кілька діб поспіль: в Україні пройдуть помірні дощі
Яка буде погода на Новий рік 2024
Цей Новий рік, ймовірно, знову буде без снігу та морозу.
З огляду на попередній рік йде така сама аналогія,
– зауважила метеорологиня.
За прогнозами Вазіри Мартазінової, варто очікувати невеличкий плюс вдень і 0 або ж невеликий мінус вночі. До речі, опади якщо й будуть, то незначні й у вигляді мокрого снігу.
Дивіться також Рідкісне явище: в Ужгороді через аномальне тепло зацвіла магнолія – ніжні фото рослини
Чим дивуватиме погода у грудні
- Зауважимо, представниця Укргідрометцентру також поділилася прогнозом на грудень. Так, Мартазінова прогнозує м'яку та доволі теплу для цієї пори року погоду.
- Втім, у середині місяця все ж можливе різке похолодання з морозами до -15 градусів. Щоправда, триватиме воно, ймовірно, лише кілька днів.
- Далі знову прийде потепління, зауважила метеорологиня.