Сильный ливень затопил улицы Рахова: фото и видео
В пятницу вечером, 17 августа, в восточных районах Закарпатья прошел сильный ливень. В результате непогоды затопило улицы Рахова.
Жители города делятся в Facebook снимками последствий непогоды.
Ливень длился всего полчаса, однако из-за снесенной с гор древесины был перекрыт поток Буркут. Вода вышла из берегов и затопила центральную часть Рахова, которая расположена в низине.
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Из подтопленных домов пришлось эвакуировать семерых жителей. Их поселили в районную больницу города.
Смотрите видео из затопленных улиц Рахова:
Смотрите видео последствий ливня в Рахове:
После ливня в Рахове затопило жилые дома
Автомобили "плыли" по улицам затопленного Рахова
Затопленные улицы Рахова
Поток воды после ливня подтопил кафе
Непогода натворила бед в Рахове
Сильный дождь затопил огороды жителей Рахова
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