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Сильный ливень затопил улицы Рахова: фото и видео

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Непогода в Украине: сильный ливень затопил Рахов
Непогода в Украине: сильный ливень затопил Рахов / Фото из соцсетей

В пятницу вечером, 17 августа, в восточных районах Закарпатья прошел сильный ливень. В результате непогоды затопило улицы Рахова.

Жители города делятся в Facebook снимками последствий непогоды.

Ливень длился всего полчаса, однако из-за снесенной с гор древесины был перекрыт поток Буркут. Вода вышла из берегов и затопила центральную часть Рахова, которая расположена в низине.

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Из подтопленных домов пришлось эвакуировать семерых жителей. Их поселили в районную больницу города.

Смотрите видео из затопленных улиц Рахова:

Смотрите видео последствий ливня в Рахове:

Негода Україна злива Закарпаття Рахів
После ливня в Рахове затопило жилые домаНегода Україна злива Закарпаття Рахів
Автомобили "плыли" по улицам затопленного РаховаНегода Україна злива Закарпаття Рахів
Затопленные улицы Рахова

Негода Україна злива Закарпаття Рахів
Поток воды после ливня подтопил кафе

Негода Україна злива Закарпаття Рахів
Непогода натворила бед в РаховеНегода Україна злива Закарпаття Рахів
Сильный дождь затопил огороды жителей Рахова

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Новости Закарпатья Чрезвычайное происшествие Погода
Источник: 24 канал
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