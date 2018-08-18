Сильный ливень затопил улицы Рахова: фото и видео

В пятницу вечером, 17 августа, в восточных районах Закарпатья прошел сильный ливень. В результате непогоды затопило улицы Рахова.

Жители города делятся в Facebook снимками последствий непогоды.

Ливень длился всего полчаса, однако из-за снесенной с гор древесины был перекрыт поток Буркут. Вода вышла из берегов и затопила центральную часть Рахова, которая расположена в низине.

Читайте также: Реки вместо улиц и плавучие машины: во Львове бушевала ужасная непогода – фото, видео

Из подтопленных домов пришлось эвакуировать семерых жителей. Их поселили в районную больницу города.

Смотрите видео из затопленных улиц Рахова:

Смотрите видео последствий ливня в Рахове:



После ливня в Рахове затопило жилые дома

Автомобили "плыли" по улицам затопленного Рахова

Затопленные улицы Рахова



Поток воды после ливня подтопил кафе