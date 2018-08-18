Сильна злива затопила вулиці Рахова: фото і відео

У п’ятницю вечері, 17 серпня, в східних районах Закарпаття пройшла сильна злива. Внаслідок негоди затопило вулиці Рахова.

Жителі міста діляться у Facebook знімками наслідків негоди.

Злива тривала всього півгодини, проте через знесену з гір деревину був перекритий потік Буркут. Вода вийшла з берегів і затопила центральну частину Рахова, яка розташована в низині.

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З підтоплених будинків довелося евакуювати сімох жителів. Їх поселили в районну лікарню міста.

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Дивіться відео з затоплених вулиль Рахова:

Дивіться відео наслідків зливи у Рахові:



Після зливи в Рахові затопило житлові будинки



Автомобілі "пливли" вулицями затопленого Рахова



Затоплені вулиці Рахова



Потік води після зливи підтопив кафе