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Сильна злива затопила вулиці Рахова: фото і відео

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Негода в Україні: сильна злива затопила Рахів
Негода в Україні: сильна злива затопила Рахів / Фото з соціальних мереж

У п’ятницю вечері, 17 серпня, в східних районах Закарпаття пройшла сильна злива. Внаслідок негоди затопило вулиці Рахова.

Жителі міста діляться у Facebook знімками наслідків негоди.

Злива тривала всього півгодини, проте через знесену з гір деревину був перекритий потік Буркут. Вода вийшла з берегів і затопила центральну частину Рахова, яка розташована в низині.

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З підтоплених будинків довелося евакуювати сімох жителів. Їх поселили в районну лікарню міста.

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Дивіться відео з затоплених вулиль Рахова:

Дивіться відео наслідків зливи у Рахові:

Негода Україна злива Закарпаття Рахів
Після зливи в Рахові затопило житлові будинки

Негода Україна злива Закарпаття Рахів
Автомобілі "пливли" вулицями затопленого Рахова
Негода Україна злива Закарпаття Рахів
Затоплені вулиці Рахова

Негода Україна злива Закарпаття Рахів
Потік води після зливи підтопив кафе

Негода Україна злива Закарпаття Рахів
Негода наробила лиха в Рахові
Негода Україна злива Закарпаття Рахів
Сильний дощ затопив городину жителів Рахова

Теги: Новини України Новини Закарпаття Негода в Україні Погода Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 канал
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