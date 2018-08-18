Сильна злива затопила вулиці Рахова: фото і відео
У п’ятницю вечері, 17 серпня, в східних районах Закарпаття пройшла сильна злива. Внаслідок негоди затопило вулиці Рахова.
Жителі міста діляться у Facebook знімками наслідків негоди.
Злива тривала всього півгодини, проте через знесену з гір деревину був перекритий потік Буркут. Вода вийшла з берегів і затопила центральну частину Рахова, яка розташована в низині.
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З підтоплених будинків довелося евакуювати сімох жителів. Їх поселили в районну лікарню міста.
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Дивіться відео з затоплених вулиль Рахова:
Дивіться відео наслідків зливи у Рахові:
Після зливи в Рахові затопило житлові будинки
Автомобілі "пливли" вулицями затопленого Рахова
Затоплені вулиці Рахова
Потік води після зливи підтопив кафе
Негода наробила лиха в Рахові
Сильний дощ затопив городину жителів Рахова
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