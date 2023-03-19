Такое мнение в своем фейсбуке высказал бывший народный депутат Александр Черненко.

Десятки мелких анонимных телеграмм-каналов заливаются низкокачественной джинсой о том, что силовикам нужно прийти с обысками в Киевскую городскую государственную администрацию. Кроме Кличко, силовикам рекомендуют провести обыски у его ближайшего окружения, а также у ряда депутатов Киевсовета и должностных лиц,

– заявил Черненко.

По его словам, на первый взгляд очередная "минусовая" кампания, обычная грязная информационная пена. Но четкость обвинений и ряд фамилий в "публикации" дает основания полагать, что минусовая кампания – повод уже с понедельника зайти с масками-шоу в КГГА.

Экснардеп добавил, что основание – "публикации в СМИ". Раньше потребовалась публикация хоть на каком-нибудь сайте. Сейчас алгоритм стал еще более примитивным. Джинса на "телезе" – приход силовиков – блокировка работы – медийная огласка – дальше история сдувается. Но сочная картинка в голове у общества остается. Отработали.

"Зачем использовать колоссальные средства на репрессивный аппарат, задача которого – бегать в сапогах по паркету за политическими конкурентами? А для того чтобы заблокировать деятельность КГГА и горсовета и сразу после этого назначить своих вместо всех, кого выбрали киевляне. И весь этот абсурд происходит под время войны. Очень опасно для государства", – подытожил Черненко.