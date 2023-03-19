Таку думку у своєму фейсбуці висловив колишній народний депутат Олександр Черненко.

Десятки дрібних анонімних телеграм-каналів заливаються низькоякісною "джинсою" про те, що силовикам треба прийти з обшуками у Київську міську державну адміністрацію. Окрім Кличка, силовикам рекомендують провести обшуки у його найближчого оточення, а також у низки депутатів Київради та посадовців,

– заявив Черненко.

За його словами, на перший погляд, чергова "мінусова" кампанія, звичайна брудна інформаційна піна. Але чіткість звинувачень та низка прізвищ у "публікації" дає підстави вважати, що мінусова кампанія – привід вже з понеділка зайти з масками-шоу до КМДА.

Екснардеп додав, що підстава – "публікації в ЗМІ". Раніше потрібна була публікація хоч на якомусь сайті. Зараз алгоритм став ще примітивнішим. Джинса на "телезі" – прихід силовиків – блокування роботи – медійний розголос – далі історія здувається. Але соковита картинка в голові в суспільства лишається. Відпрацювали.

"Навіщо використовувати колосальні кошти на репресивний апарат, завдання якого – бігати в чоботах по паркету за політичними конкурентами? А для того, щоб заблокувати діяльність КМДА та міськради та відразу після цього призначити своїх замість усіх, кого обрали кияни. І весь цей абсурд відбувається під час війни. Дуже небезпечно для держави", – підсумував Черненко.