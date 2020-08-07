Силовики в Минске задержали трех журналистов телеканала "Настоящее время": детали
В Минске силовики задержали трех журналистов международного русскоязычного телеканала "Настоящее время". Он проектом "Радио свобода" и "Голоса Америки".
Издание "Еврорадио" сообщает, что среди задержанных – ведущая Ирина Ромалийская (ранее работала на "Общественном"), Иван Гребенюк и Юрий Боронюк.
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Что известно о задержании журналистов в Минске
- Четверо белорусских силовиков пришли за журналистами в отель "Минск".
- Сейчас они находятся в Московском районном управлении внутренних дел Минска. Их телефоны пока недоступны.
- По информации журналистов, им инкриминируют нарушение законов о СМИ – работа в Беларуси без аккредитации.
Президентские выборы в Беларуси: что нужно знать
- Основное голосование на выборах президента Беларуси состоится 9 августа. С 4 августа продолжается досрочное голосование – для тех, кто не сможет проголосовать в главный день выборов.
- Главными кандидатами являются действующий президент Александр Лукашенко и Светлана Тихановская – жена Сергея Тихановского, оппозиционного блогера, которого не допустили к выборам.
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