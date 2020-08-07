В Минске силовики задержали трех журналистов международного русскоязычного телеканала "Настоящее время". Он проектом "Радио свобода" и "Голоса Америки".

Издание "Еврорадио" сообщает, что среди задержанных – ведущая Ирина Ромалийская (ранее работала на "Общественном"), Иван Гребенюк и Юрий Боронюк. К теме В Минске включили песню Цоя "Перемен": суд вынес приговор одному из диджеев Что известно о задержании журналистов в Минске Четверо белорусских силовиков пришли за журналистами в отель "Минск".

Сейчас они находятся в Московском районном управлении внутренних дел Минска. Их телефоны пока недоступны.

По информации журналистов, им инкриминируют нарушение законов о СМИ – работа в Беларуси без аккредитации. Обратите внимание! Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк живут в Праге. Там расположена редакция телеканала "Настоящее время". Его финансирует Конгресс США. Согласно концепции, задачей канала является "продвижение демократических ценностей и институтов". Президентские выборы в Беларуси: что нужно знать Основное голосование на выборах президента Беларуси состоится 9 августа. С 4 августа продолжается досрочное голосование – для тех, кто не сможет проголосовать в главный день выборов.

Главными кандидатами являются действующий президент Александр Лукашенко и Светлана Тихановская – жена Сергея Тихановского, оппозиционного блогера, которого не допустили к выборам.

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