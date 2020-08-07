У Мінську силовики затримали трьох журналістів міжнародного російськомовного телеканалу "Настоящее время". Він є проєктом "Радіо свобода" та "Голосу Америки".

Видання "Єврорадіо" повідомляє, що серед затриманих – ведуча Ірина Ромалійська (раніше працювала на "Громадському"), Іван Гребенюк та Юрій Боронюк. До теми У Мінську увімкнули пісню Цоя "Перемен": суд виніс вирок одному з діджеїв Що відомо про затримання журналістів у Мінську Четверо білоруських силовиків прийшли за журналістами в готель "Мінськ".

Наразі вони перебувають в Московському районному управлінні внутрішніх справ Мінська. Їхні телефони наразі недоступні.

За інформацією журналістів, їм інкримінують порушення законів щодо ЗМІ – роботу в Білорусі без акредитації. Зверніть увагу! Ірина Ромалійська та Іван Гребенюк живуть у Празі. Там розташована редакція телеканалу "Настоящее время". Його фінансує Конгрес США. Згідно з концепцією, завданням каналу є "просування демократичних цінностей та інститутів". Президентські вибори в Білорусі: що треба знати Основне голосування на виборах президента Білорусі відбудеться 9 серпня. З 4 серпня триває дострокове голосування – для тих, хто не зможе проголосувати в головний день виборів.

Головними кандидатами є чинний президент Олександр Лукашенко й Світлана Тихановська – дружина Сергія Тихановського, опозиційного блогера, якого не допустили до виборів.

6 серпня затримали голову виборчого штабу кандидатки в президенти Білорусі і головної конкурентки Лукашенка на виборах Світлани Тихановської — Марію Мороз.