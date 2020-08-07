Силовики в Мінську затримали трьох журналістів телеканалу "Настоящее время": деталі
У Мінську силовики затримали трьох журналістів міжнародного російськомовного телеканалу "Настоящее время". Він є проєктом "Радіо свобода" та "Голосу Америки".
Видання "Єврорадіо" повідомляє, що серед затриманих – ведуча Ірина Ромалійська (раніше працювала на "Громадському"), Іван Гребенюк та Юрій Боронюк.
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Що відомо про затримання журналістів у Мінську
- Четверо білоруських силовиків прийшли за журналістами в готель "Мінськ".
- Наразі вони перебувають в Московському районному управлінні внутрішніх справ Мінська. Їхні телефони наразі недоступні.
- За інформацією журналістів, їм інкримінують порушення законів щодо ЗМІ – роботу в Білорусі без акредитації.
Президентські вибори в Білорусі: що треба знати
- Основне голосування на виборах президента Білорусі відбудеться 9 серпня. З 4 серпня триває дострокове голосування – для тих, хто не зможе проголосувати в головний день виборів.
- Головними кандидатами є чинний президент Олександр Лукашенко й Світлана Тихановська – дружина Сергія Тихановського, опозиційного блогера, якого не допустили до виборів.
- 6 серпня затримали голову виборчого штабу кандидатки в президенти Білорусі і головної конкурентки Лукашенка на виборах Світлани Тихановської — Марію Мороз.