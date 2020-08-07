У Мінську силовики затримали 3 журналістів міжнародного російськомовного телеканалу "Настоящее время", який є проєктом "Радіо свобода" та "Голосу Америки" – Ірину Ромалійську, Івана Гребенюка та Юрія Боронюка.

Білоруський кореспондент "Настоящего времени" Роман Васюкевич в момент затримання перебував з колегами. Як усе відбувалося він розповів в прямому ефірі на 24 каналі.

Важливо Силовики в Мінську затримали трьох журналістів телеканалу "Настоящее время": деталі

Кореспондент повідомив, що після зйомок перебував в готелі з Юрієм Боронюком, де вони готувалися до вечірніх ефірів. В цей момент прийшло повідомлення від Івана Гребенюка, який жив поверхом вище, що в його номері перебуває поліція. Коли Роман Васюкевич піднявся до нього, то двері були замкнені.

Тоді я спустився до Ірини Ромалійської, у якої в номері вже були співробітники поліції. Вони перевіряли документи й казали, що потрібно разом з ними проїхати у місцеве Московське РВД Мінська,

– пригадав білоруський кореспондент Роман Васюкевич.

"Мої документи перевірили й сказали, що можу бути вільним. Вони не дозволили забрати з собою техніку, камери з номера. Мене відпустили тільки тому, що я маю білоруський паспорт та громадянин Білорусі", –додав Васюкевич.

Він зазначив, що їм нічого не стали пояснювати. Таку інформацію могли б надати тільки близьким родичам. Наразі канал готує заяву до білоруської влади.

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"Вони (затримані журналісти – 24 канал) останнім часом висвітлювали все, що відбувається на білоруських виборах – виборчі дільниці, зустрічі з Тихановською, мітинги на її підтримку у містах. Відповідно все, що пов’язано з президентською кампанією в Білорусі, ми висвітлюємо. Напевно, затримання було пов’язано з нашою роботою в Білорусі", – зазначив Роман Васюкевич.

Зверніть увагу! Ірина Ромалійська та Іван Гребенюк живуть у Празі. Там розташована редакція телеканалу "Настоящее время". Його фінансує Конгрес США. Згідно з концепцією, завданням каналу є "просування демократичних цінностей та інститутів".