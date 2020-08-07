В Минске силовики задержали журналистов 3 международного русскоязычного телеканала "Настоящее время", который является проектом "Радио Свобода" и "Голоса Америки" – Ирину Ромалийскую, Ивана Гребенюка и Юрия Боронюка.

Белорусский корреспондент "Настоящего времени" Роман Васюкевич в момент задержания находился с коллегами. Как все происходило, он рассказал в прямом эфире на 24 канале.

Важно Силовики в Минске задержали троих журналистов телеканала "Настоящее время": детали

Корреспондент сообщил, что после съемок находился в отеле с Юрием Боронюком, где они готовились к вечерним эфирам. В этот момент пришло сообщение от Ивана Гребенюка, который жил этажом выше, что в его номере находится полиция. Когда Роман Васюкевич поднялся к нему, двери были заперты.

Тогда я спустился к Ирине Ромалийской, у которой в номере уже были сотрудники полиции. Они проверяли документы и говорили, что нужно вместе с ними проехать в местное Московское РВД Минска,

– вспомнил белорусский корреспондент Роман Васюкевич.

"Мои документы проверили и сказали, что могу быть свободен. Они не позволили забрать с собой технику, камеры из номера. Меня отпустили только потому, что я имею белорусский паспорт и гражданин Беларуси", –добавил Васюкевич.

Он отметил, что им ничего не стали объяснять. Такую информацию могли бы предоставить только близким родственникам. Сейчас канал готовит заявление к белорусским властям.

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"Они (задержанные журналисты – 24 канал) в последнее время освещали все, что происходит на белорусских выборах – избирательные участки, встречи с Тихановской, митинги в ее поддержку в городах. Соответственно все, что связано с президентской кампанией в Беларуси, мы освещаем. Наверное, задержание было связано с нашей работой в Беларуси", – отметил Роман Васюкевич.

Обратите внимание! Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк живут в Праге. Там расположена редакция телеканала "Настоящее время". Его финансирует Конгресс США. Согласно концепции, задачей канала является "продвижение демократических ценностей и институтов".