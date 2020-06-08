Силовики в Москве задержали чернокожего и "корректно" спросили, "вьеб*ть" ли его: видео
Случайные прохожие сняли задержание в Москве силовиками из Росгвардии чернокожего парня. Видео стало скандальным, ведь женщина-свидетель говорит в нем, что правоохранители называли задержанного обезьяной и обещали сломать ему нос.
Детали скандальной истории с задержанием росгвардейцами чернокожего в Москве рассказали в издании "Подъём".
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Задержание чернокожего силовиками: почему возник скандал
- Очевидцы сняли и выложили в соцсети видео, где правоохранители из Росгвардии задерживают в Москве чернокожего мужчину.
- Женский голос за кадром (вероятно, автора видео) говорит: "Ты слышал? Обозвали его обезьяной". И мужской голос отвечает: "Да, слышал". Также говорилось о том, что росгвардейцы обещали сломать задержанному нос.
Говорили на "Вы": реакция на скандал руководства Росгвардии
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал, что ведомство тщательно исследовало видео, опросило участников инцидента и дошло до следующих выводов:
- Правоохранители вели себя корректно и вежливо.
- Никаких обидных слов в видео со стороны сотрудников Росгвардии не слышно.
К гражданину они (гвардейцы – 24 канал) обращались корректно и на "Вы",
– подчеркнул Грибакин.
Заметим, в видео действительно не слышно слов "обезьяна" и "сломать нос" – скорее всего, женщина услышала их от гвардейцев раньше, чем начала снимать задержание темнокожего парня.
Однако, на 43 секунде четко слышно другую фразу: "Тебя вьеб*ть, что ли?"
Скандальное задержание чернокожего в Москве: смотрите видео
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