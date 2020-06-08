Випадкові перехожі зафільмували затримання у Москві силовиками з Росгвардії чорношкірого хлопця. Відео стало скандальним, адже жінка-свідок каже у ньому, що правоохоронці називали затриманого мавпою та обіцяли зламати йому ніс.

Деталі скандальної історії із затриманням росгвардійцями чорношкірого у Москві розповіли у виданні "Подъём".

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Затримання чорношкірого силовиками: чому виник скандал

Очевидці зафільмували й виклали у соцмережі відео, де правоохоронці із Росгвардіі затримують в Москві чорношкірого чоловіка.

Жіночий голос за кадром (ймовірно, авторки відео) промовляє: "Ти чув? Обізвали його мавпою". І чоловічий голос відповідає: "Так, чув". Також мовилося про те, що росгвардійці обіцяли зламати затриманому ніс.

Говорили на "Ви": реакція на скандал керівництва Росгвардії

Офіційний представник Росгвардіі Валерій Грібакін розповів, що відомство ретельно дослідили відео, опитало учасників інциденту та дійшло таких висновків:

Правоохоронці поводили себе коректно та ввічливо .

. Жодних образ у відео з боку співробітників Росгвардіі не чути.

До громадянина вони (гвардійці – 24 канал) зверталися коректно і на "Ви",

– наголосив Грібакін.

Зауважимо, у відео дійсно не чути слів "мавпа" та "зламати ніс" – найімовірніше, жінка почула їх він гвардійців раніше, ніж почала фільмувати затримання темношкірого хлопця.



Утім, на 43 секунді чітко чути іншу фразу: "Тебе в'єб*ти, чи що?"

Скандальне затримання чорношкірого у Москві: дивіться відео

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