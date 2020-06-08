Силовики у Москві затримали чорношкірого і "коректно" запитали, чи "в'єб*ти" його: відео
Випадкові перехожі зафільмували затримання у Москві силовиками з Росгвардії чорношкірого хлопця. Відео стало скандальним, адже жінка-свідок каже у ньому, що правоохоронці називали затриманого мавпою та обіцяли зламати йому ніс.
Деталі скандальної історії із затриманням росгвардійцями чорношкірого у Москві розповіли у виданні "Подъём".
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Затримання чорношкірого силовиками: чому виник скандал
- Очевидці зафільмували й виклали у соцмережі відео, де правоохоронці із Росгвардіі затримують в Москві чорношкірого чоловіка.
- Жіночий голос за кадром (ймовірно, авторки відео) промовляє: "Ти чув? Обізвали його мавпою". І чоловічий голос відповідає: "Так, чув". Також мовилося про те, що росгвардійці обіцяли зламати затриманому ніс.
Говорили на "Ви": реакція на скандал керівництва Росгвардії
Офіційний представник Росгвардіі Валерій Грібакін розповів, що відомство ретельно дослідили відео, опитало учасників інциденту та дійшло таких висновків:
- Правоохоронці поводили себе коректно та ввічливо.
- Жодних образ у відео з боку співробітників Росгвардіі не чути.
До громадянина вони (гвардійці – 24 канал) зверталися коректно і на "Ви",
– наголосив Грібакін.
Зауважимо, у відео дійсно не чути слів "мавпа" та "зламати ніс" – найімовірніше, жінка почула їх він гвардійців раніше, ніж почала фільмувати затримання темношкірого хлопця.
Утім, на 43 секунді чітко чути іншу фразу: "Тебе в'єб*ти, чи що?"
Скандальне затримання чорношкірого у Москві: дивіться відео
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