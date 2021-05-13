Правоохранители пресекли незаконную деятельность предприятий, которые реализовывали товары известных брендов, уклоняясь от уплаты налогов на почти 30 миллионов гривен.

Согласно данным следствия, группа лиц, используя подконтрольные субъекты хозяйственной деятельности, а также ФЛП, ввозила вне таможенного контроля в Украину одежду и обувь известных в мире брендов.

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Реализуя этот товар в магазинах Киева и через сеть Интернет, не отражали такие операции в бухгалтерском и налоговом учетах. Таким образом они уклонились от уплаты таможенных и других обязательных платежей на почти 30 миллионов гривен,

– отметили в Офисе генпрокурора.

Правоохранители провели обыски

По результатам проведенных санкционированных обысков офисных и складских помещений, правоохранители изъяли:

незаконно ввезенные на территорию Украины товары известных брендов без соответствующих документов стоимостью около 7 миллионов гривен;

компьютерную технику;

черновую документацию;

печати подконтрольных субъектов хозяйствования;

банковские карты,

более 2 миллионов гривен наличных.



Разоблачили группу, незаконно продававшую товары известных брендов / Фото пресс-службы Офиса генпрокурора



Группа лиц незаконно продавала товары известных брендов / Фото пресс-службы Офиса генпрокурора