Силовики разоблачили предприятия, незаконно продававшие брендовые товары, уклоняясь от налогов
Правоохранители пресекли незаконную деятельность предприятий, которые реализовывали товары известных брендов, уклоняясь от уплаты налогов на почти 30 миллионов гривен.
Источник:пресс-служба Офиса генпрокурора
Согласно данным следствия, группа лиц, используя подконтрольные субъекты хозяйственной деятельности, а также ФЛП, ввозила вне таможенного контроля в Украину одежду и обувь известных в мире брендов.
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Реализуя этот товар в магазинах Киева и через сеть Интернет, не отражали такие операции в бухгалтерском и налоговом учетах. Таким образом они уклонились от уплаты таможенных и других обязательных платежей на почти 30 миллионов гривен,
– отметили в Офисе генпрокурора.
Правоохранители провели обыски
По результатам проведенных санкционированных обысков офисных и складских помещений, правоохранители изъяли:
- незаконно ввезенные на территорию Украины товары известных брендов без соответствующих документов стоимостью около 7 миллионов гривен;
- компьютерную технику;
- черновую документацию;
- печати подконтрольных субъектов хозяйствования;
- банковские карты,
- более 2 миллионов гривен наличных.
Разоблачили группу, незаконно продававшую товары известных брендов / Фото пресс-службы Офиса генпрокурора
Группа лиц незаконно продавала товары известных брендов / Фото пресс-службы Офиса генпрокурора
Группа лиц незаконно продавала брендовые товары / Фото пресс-службы Офиса генпрокурора
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