Правоохоронці припинили незаконну діяльність підприємств, які реалізовували товари відомих брендів, ухиляючись від сплати податків на майже 30 мільйонів гривень.

Згідно з даними слідства, група осіб, використовуючи підконтрольні суб’єкти господарської діяльності, а також ФОПів, ввозила поза митним контролем в Україну одяг та взуття відомих у світі брендів.

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Реалізовуючи цей товар в магазинах Києва та через мережу Інтернет, не відображали такі операції у бухгалтерському та податковому обліках. Таким чином вони ухилилися від сплати митних та інших обов’язкових платежів на майже 30 мільйонів гривень,

– зазначили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці провели обшуки

За результатами проведених санкціонованих обшуків офісних та складських приміщень, правоохоронці вилучили:

незаконно ввезені на територію України товари відомих брендів без відповідних документів вартістю близько 7 мільйонів гривень;

комп’ютерну техніку;

чорнову документацію;

печатки підконтрольних суб’єктів господарювання;

банківські картки,

понад 2 мільйони гривень готівки.

Підприємства незаконно продавали одяг відомих брендів / Фото пресслужби Офісу генпрокурора

Підприємства незаконно продавали товари відомих брендів / Фото пресслужби Офісу генпрокурора