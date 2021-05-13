Силовики викрили підприємства, що незаконно продавали брендові товари, ухиляючись від податків
Правоохоронці припинили незаконну діяльність підприємств, які реалізовували товари відомих брендів, ухиляючись від сплати податків на майже 30 мільйонів гривень.
Джерело:пресслужба Офісу генпрокурора
Згідно з даними слідства, група осіб, використовуючи підконтрольні суб’єкти господарської діяльності, а також ФОПів, ввозила поза митним контролем в Україну одяг та взуття відомих у світі брендів.
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Реалізовуючи цей товар в магазинах Києва та через мережу Інтернет, не відображали такі операції у бухгалтерському та податковому обліках. Таким чином вони ухилилися від сплати митних та інших обов’язкових платежів на майже 30 мільйонів гривень,
– зазначили в Офісі генпрокурора.
Правоохоронці провели обшуки
За результатами проведених санкціонованих обшуків офісних та складських приміщень, правоохоронці вилучили:
- незаконно ввезені на територію України товари відомих брендів без відповідних документів вартістю близько 7 мільйонів гривень;
- комп’ютерну техніку;
- чорнову документацію;
- печатки підконтрольних суб’єктів господарювання;
- банківські картки,
- понад 2 мільйони гривень готівки.
Підприємства незаконно продавали одяг відомих брендів / Фото пресслужби Офісу генпрокурора
Підприємства незаконно продавали товари відомих брендів / Фото пресслужби Офісу генпрокурора
Підприємства незаконно продавали брендове взуття / Фото пресслужби Офісу генпрокурора
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