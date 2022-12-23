Украинские воины поразили своей храбростью и профессионализмом весь мир. Врагу не оставляют никаких шансов.

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В сети опубликовали восхитительное видео подготовки наших воинов.

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Украинские воины будут учиться управлять ЗРК Patriot

США 21 декабря объявили о выделении вооружения в 1,85 миллиарда долларов. В частности, в новом пакете помощи есть системы ПВО Patriot.

Пентагон заявил, что украинские военные будут учиться управлять Patriot в течение нескольких месяцев.

Patriot нуждается в подготовке. Мы ожидаем, что понадобится несколько месяцев, чтобы украинские силы получили необходимую подготовку для его успешного применения,

– рассказали в Пентагоне.

Учеба начнется уже скоро. Никакие конкретные данные пока не раскрывают.

Кроме того, украинские воины получат: