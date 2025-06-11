Зафиксировано поражение мощностей ФКП "Тамбовский пороховой завод" и горение на его территории. Это один из основных объектов военно-промышленного комплекса рф, задействованный в вооруженной агрессии против Украины. Там производятся порохи для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем, а также колоксилин, применяемый в создании различных взрывчатых веществ.