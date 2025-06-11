Зафиксировано поражение мощностей ФКП "Тамбовский пороховой завод" и горение на его территории. Это один из основных объектов военно-промышленного комплекса рф, задействованный в вооруженной агрессии против Украины. Там производятся порохи для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем, а также колоксилин, применяемый в создании различных взрывчатых веществ.
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Силы обороны поразили ряд важных объектов оккупантов
В рамках снижения возможностей противника по изготовлению взрывчатых материалов и использования боеприпасов, в ночь на 11 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора.