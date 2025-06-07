Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что оккупанты теперь не досчитают свою технику. В то же время на Запорожском направлении они уже попытались осуществить штурмовые действия.

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"Лето началось не так, как Путин хотел"

Силы обороны на Юге поразили российский поезд с военной техникой – 13 танков, более 100 единиц автомобильной и бронированной техники уничтожено или повреждено. Братчук отметил, что все действия Украины в начале июня – ответ Кремлю на анонсированное российское летнее наступление.

Действительно жаркое лето, жаркий июнь,

– подчеркнул он.

Интересно, что после операции "Паутина" на пропускном пункте во временно оккупированный Крым есть огромные пробки, ведь оккупанты в панике проверяют все машины, особенно фуры.

В то же время недооценивать врага не стоит – по словам представителя, российская армия активизируется на Запорожском направлении в районе Гуляйполя. Несколько дней назад в районе этого населенного пункта россияне осуществляли попытки штурмов. Однако ударной группировки враг создать не смог – украинские военные дают отпор.

Где активизировался враг на Юге: смотрите на карте

"Масла в огонь добавляет то, что это направление близко к южным Донецким направлениям и Днепропетровщине. Еще раз напомню, что у нас области не воюют отдельно – это российский нарратив", – подчеркнул Братчук.

Спикер отметил, что россияне также прилагают большие усилия для террора мирного населения на Юге. Враг атакует населенные пункты "Шахедами", ракетами и управляемыми авиационными бомбами. Например, сегодня в Овидиополе, что в Одесской области, раздались взрывы из-за опасности вражеских дронов.