Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, зауваживши, що окупанти тепер не дорахують свою техніку. Водночас на Запорізькому напрямку вони вже спробували здійснити штурмові дії.

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"Літо почалось не так, як Путін хотів"

Сили оборони на Півдні вразили російський потяг з військовою технікою – 13 танків, понад 100 одиниць автомобільної та броньованої техніки знищено або пошкоджено. Братчук зазначив, що усі дії України на початку червня – відповідь Кремлю на анонсований російський літній наступ.

Справді спекотне літо, спекотний червень,

– наголосив він.

Цікаво, що після операції "Павутина" на пропускному пункті у тимчасово окупований Крим є величезні затори, адже окупанти в паніці перевіряють всі автівки, особливо фури.

Водночас недооцінювати ворога не варто – за словами речника, російська армія активізується на Запорізькому напрямку в районі Гуляйполя. Кілька днів тому в районі цього населеного пункту росіяни здійснювали спроби штурмів. Однак ударного угруповання ворог створити не зміг – українські військові дають відсіч.

Де активізувався ворог на Півдні: дивіться на карті

"Олію у вогонь додає те, що цей напрямок близький до південних Донецьких напрямків та Дніпропетровщини. Вкотре нагадаю, що у нас області не воюють окремо – це російський наратив", – підкреслив Братчук.

Речник зазначив, що росіяни також докладають великі зусилля для терору мирного населення на Півдні. Ворог атакує населені пункти "Шахедами", ракетами та керованими авіаційними бомбами. Наприклад, сьогодні в Овідіополі, що на Одещині, пролунали вибухи через небезпеку ворожих дронів.