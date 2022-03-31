Российские захватчики пытались прорваться из Херсонской области в Днепропетровскую в район Кривого Рога. Но были остановлены украинскими военными.

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Теперь наши защитники восстанавливают контроль над ранее захваченными деревнями. Подразделениями Сил обороны восстановлен контроль над населенными пунктами Орлово, Заградовка, Кочубеевка на границе Херсонской и Днепропетровской областей.

С целью восстановления ранее утраченного положения противник пытается вести наступательные действия в направлении Александровки.