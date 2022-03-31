Російські загарбники намагалися прорватися з Херсонської області до Дніпропетровської в район Кривого Рогу. Але були зупинені українськими військовими.

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Тепер наші захисники відновлюють контроль над раніше захопленими селами. Підрозділами Сил оборони відновлено контроль над населеними пунктами Орлове, Заградівка, Кочубєєвка, що на межі Херсонської та Дніпропетровської областей.

З метою відновлення раніше втраченого положення, противник намагається вести наступальні дії у напрямку Олександрівки.