Подразделения Объединенных сил в пределах контрдиверсионной борьбы регулярно осуществляют оперативно-профилактические отработки на Донбассе.

Правоохранители принимают все возможные меры для недопущения совершения противоправных действий, которые могут угрожать мирному населению и интересам государства.

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Отработка в Торецку

Соответствующие отработки силы ООС 30 апреля совершили в Торецку.

Во время профилактических мероприятий силами розыскных групп были выявлены лица, которые могут быть причастны к деятельности российско-оккупационных вооруженных формирований ОРДО,

– говорится в сообщении.

Подразделения Объединенных сил также провели профилактические беседы с местным населением.

На мобильных блок-постах проверили транспортные средства на наличие в них опасных предметов и незаконных веществ.



Силы ООС провели в Торецку рейд против диверсий / Фото пресс-службы МВД

Отработки осуществляют регулярно

в течение последних трех месяцев, силы группировки контрдиверсионной борьбы осуществили более 360 мероприятий;

к ним привлекли более 5 тысяч единиц личного состава;

правоохранители отработали более 20 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Силы ООС неоднократно проявляли лиц, которые были причастны к российским оккупационным войскам. Также находили враждебные схроны боеприпасов, которые представляли угрозу для мирного населения.

Осуществлен мониторинг опасных территорий Донецкой и Луганской областей и возможных путей прохода диверсионных групп противника, с целью предотвращения совершения ими неправомерных действий на территории Украины,

– добавили в министерстве.

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