Об успешной работе наших военных рассказали в утренней сводке Генштаба ВСУ. В ней отметили, что удалось уничтожить все российские "Шахеды", которые запустил враг.

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Силы ПВО уничтожили все "Шахеды"

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив ударные БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все дроны-камикадзе,

– говорится в возведении.

Детальнее о ночной атаке рассказали в Силах обороны Юга Украины. Отмечают, что атака этой ночью продолжалась более трех с половиной часов. И силы противовоздушной обороны на южном направлении работали мощно и сосредоточенно.

Известно, что оккупанты запустили дроны-камикадзе из крымского мыса Чауда. Враг бил по припортовой инфраструктуре Одесской области. В большинстве своем на удар БПЛА заходили с моря, где их и сбивали.

Над Одесщиной удалось сбить 9 "Шахедов", а в Винницкой области еще 1.

Ночная атака была направлена на припортовую инфраструктуру. Дроны типа "Шахед" были направлены на побережье. С акватории Черного моря заходили в Одесскую область. И девять из них были как раз в Одесской области уничтожены,

– констатировала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По имеющейся информации, обломки одного дрона повредили крышу складского здания объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Пожарным удалось оперативно обуздать пожар. В результате падения обломков люди не пострадали.

Ближе к 8 утра Воздушные силы актуализировали данные по уничтоженным воздушным целям врага. Подчеркнули, что все запущенные удалось ликвидировать. В течение этой ночи наши военные уничтожили:

13 БПЛА "Шахед";

1 управляемую авиационную ракету Х-59;

1 ударный БПЛА неустановленного типа.

Как отмечают в роде войск, оккупанты направляли "Шахеды" на южные, восточные и центральные регионы. Противовоздушная оборона работала по маршруту следования дронов.