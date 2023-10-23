Про успішну роботу наших військових розповіли у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. У ньому зазначили, що вдалося знищити всі російські "Шахеди", які запустив ворог.

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Сили ППО знищили всі "Шахеди"

Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі дрони-камікадзе,

– йдеться у зведенні.

Детальніше про нічну атаку розповіли у Силах оборони Півдня України. Зазначають, що атака цієї ночі тривала понад три з половиною години. І що сили протиповітряної оборони на південному напрямку працювали потужно та зосереджено.

Відомо, що окупанти запустили дрони-камікадзе з кримського мису Чауда. Ворог бив по припортовій інфраструктурі Одеської області. Здебільшого на удар БпЛА заходили з моря, де їх і збивали.

Над Одещиною вдалося збити 9 "Шахедів", а на Вінниччині ще 1.

Нічна атака була спрямована на припортову інфраструктуру. Дрони типу "Шахед" були спрямовані на узбережжя. З акваторії Чорного моря заходили на Одеську області. І дев'ять з них були якраз-таки на Одещині знищені,

– констатувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За наявною інформацією, уламки одного дрона пошкодили дах складської будівлі об'єкта припортової інфраструктури в Одеському районі. Вогнеборцям вдалося оперативно приборкати пожежу. Внаслідок падіння уламків люди не постраждали.

Ближче до 8 ранку Повітряні сили актуалізували дані щодо знищених повітряних цілей ворога. Підкреслили, що всі запущені вдалося ліквідувати. Упродовж цієї ночі наші військові знищили:

13 БпЛА "Шахед";

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

1 ударний БпЛА невстановленого типу.

Як зазначають у роді військ, окупанти спрямовували "Шахеди" на південні, східні та центральні регіони. Протиповітряна оборона працювала по маршруту слідування дронів.