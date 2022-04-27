Об этом рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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В частности, последний раз это было 25 апреля, тогда одну ракету на территории Львовщины уничтожили подразделения зенитных ракетных войск. К сожалению, вторая ракета попала по тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное".

Обстрел шиномонтажа и 6 погибших

Ранее 18 апреля по Львову враг нанес 4 ракетных удара. 3 – по объектам военной инфраструктуры, и один – по шиномонтажу. В результате обстрела 6 человек погибли, еще 8 пострадали. В их числе один ребенок.

Последующие обстрелы Львова вполне вероятны

Также Козицкий заявил, что Львов прежде всего является гуманитарным центром, поэтому в регионе делают все должное, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Однако последующие ракетные удары по Львову вполне вероятны, как и по любой точке и другому городу в Украине.

Жители могут помогать ВСУ

Жители Львова могут внести свой вклад в победу Украины над Россией и помогать силам ПВО.

Для этого Львовская ОВА вместе с IT-специалистами разработала чат-бот в Telegram под названием "Что-то летит". Благодаря чат-боту можно сообщить об угрозе в небе – ракете, беспилотнике или самолете. Авторизоваться в чат-боте можно через Дию.

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