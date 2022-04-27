Про це розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Зокрема востаннє це було 25 квітня: тоді одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи Зенітних ракетних військ. На жаль, друга ракета таки влучила по тяговій підстанції залізничної станції "Красне".

Обстріл шиномонтажу та 6 загиблих

Раніше 18 квітня по Львову ворог завдав 4 ракетних удари. 3 – по об'єктах військової інфраструктури, і один – по шиномонтажу. Внаслідок обстрілу 6 людей загинуло, ще 8 постраждали. Серед них – одна дитина.

Наступні обстріли Львова цілком ймовірні

Також Козицький заявив, що Львів насамперед є гуманітарним осередком, тому в регіоні роблять усе належне, щоб люди відчували себе в безпеці. Проте наступні ракетні удари по Львову є цілком ймовірними, як і по будь-якій точці та іншому місту в Україні.

Мешканці можуть допомагати ЗСУ

Мешканці Львова можуть зробити свій внесок у перемогу України над Росією та допомагати силам ППО.

Для цього Львівська ОВА разом з IT-фахівцями розробила чат-бот у Telegram з назвою "Шось летить". Завдяки чат-боту можна повідомити про загрозу в небі – ракету, безпілотник чи літак. Авторизуватися можна через Дію.

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