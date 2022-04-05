Людям нужно оставаться в укрытиях гражданской защиты. Покидать их нельзя, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Это спасает жизнь.

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Жители Львовщины, силы ПВО работают, они охраняют наше мирное небо. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях,

– подчеркнул Козицкий.

Он также напомнил людям о запрете на фото и видео. Кроме того, Козицкий призвал не распространять предположения из непроверенных телеграм-каналов и групп.

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