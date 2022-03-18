Противовоздушная оборона Украины в четверг, 17 марта, ликвидировали 14 авиацелей оккупационных войск.
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Истребители провели в небе несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно – это истребитель и штурмовик врага,
– отметили в ПС ВСУ.
Зенитные ракетные войска отчитываются о поражении еще пяти самолетов оккупантов, типы устанавливаются. Уничтожено 3 беспилотника, 3 крылатые ракеты и один вертолет.
По колоннам бронированной техники и автомобилям обеспечения российских оккупационных войск мощные удары нанесла бомбардировочная и штурмовая авиация.