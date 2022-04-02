Запасы бронированной техники Вооруженных Сил Украины неустанно пополняются. Так, силы сопротивления в Шестовице, что на Черниговщине, обнаружили несколько танков, а также бронетранспортеров.

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Вражеская техника может быть заминированной

Как отмечают в Генштабе ВСУ, поиски брошенной вражеской техники продолжаются.

Горожане рассказывают, что "оккупанты настолько быстро и "организованно передислоцировались", что побросали в лесах много чего интересного и полезного для нашей армии".

Украинские ВСУ пополнились трофейной вражеской техникой / Фото Оперативное командование "Север"

В то же время в ВСУ подчеркивают, что нужно быть максимально осторожными с брошенной вражеской техникой. Она может быть заминированной.

Поэтому о соответствующих находках следует сообщать правоохранителям или военным. Самостоятельно пытаться заглянуть, например, в российский танк не стоит.

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