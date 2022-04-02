Запаси броньованої техніки Збройних Сил України невпинно поповнюються. Так, сили спротиву у Шестовиці, що на Чернігівщині, виявили кілька танків, а також бронетранспортерів.
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Ворожа техніка може бути замінованою
Як зазначають у Генштабі ЗСУ, пошуки покинутої ворожої техніки продовжуються.
Містяни розповідають, що "окупанти настільки швидко й "організовано передислоковувалися", що покидали у лісах багато чого цікавого та корисного для нашої армії".
Українські ЗСУ поповнилися трофейною ворожою технікою / Фото Оперативне командування "Північ"
Тож про відповідні знахідки варто повідомляти до правоохоронців або до військових. Натомість самостійно намагатися заглянути, наприклад, у російський танк не варто.
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