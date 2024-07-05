В ночь на 5 июля в Киевской ОВА сообщали, что на подступах к Киеву работала ПВО. В Киеве есть поврежденные дома и автомобили.

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Что известно о работе ПВО ночью

В ночь на 5 июля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину 32 ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из районов российского Курска, Приморско-Ахтарска,

– заявили военные.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что сбили все 32 дрона. В частности, наши военные уничтожили вражеские цели в:

Николаевской,

Одесской,

Херсонской,

Днепропетровской,

Киевской,

Черниговской,

Черкасской областях.

Отражали удар истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы,

– говорят в Воздушных силах.

Кстати, тревогу в Украине из-за вероятной атаки дронов-камикадзе типа "Шахед" объявили ориентировочно в 22:30 4 июля. Опасность продолжалась до 5:14 5 июля.

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Кроме того, ориентировочно в 23:41 4 июля красной стала вся Украина, ведь россияне подняли в небо МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.