Сименс: Цифровая трансформация промышленности, инфраструктуры и энергетикики

28 февраля в Киеве состоялась конференция Siemens "Дальнейшая трансформация промышленности, инфраструктуры и энергетики".

Тема цифровизации красной линией проходила сквозь все доклады участников, начиная от цифрового предприятия, включая интеллектуальную инфраструктуру и энергетику.



Генеральный директор Мачей Зелински говорил о "Новой свободе", дарят инновационные технологии, лежащие в основе промышленной автоматики будущего - концепции периферийных вычислений Industrial Edge.

Особый интерес вызвала демонстрация "рождения" цифрового двойника. В данном случае цифрового двойника робота и производственной линии, которые позволяют приступить к виртуальной пусконаладке еще до готовности автоматизированной линии.



На конференции были представлены несколько уже реализованных проектов в сфере цифровизации.



Так первый в Украине проект "умной" школы, реализованный на базе лицея "Интеллект" в Киеве. Речь идет о системе автоматизации здания, которая непрерывно анализирует большой массив данных, поступающих от установленных внутри здания датчиков и сенсоров, и на основании полученных результатов регулирует теплоснабжение здания, что позволяет значительно экономить расходы на эксплуатацию помещения.

Второй пример - из сферы цифровизации энергоподстанций – строительство подстанции сбора мощности на Покровской СЭС мощностью 240МВт.

Специалисты инженерного центра Сименс реализовали комбинированное АСУ ТП подстанции и управления генерацией с единой системой человеко-машинного интерфейса на базе SICAM SCC.

Для управления генерацией использовалось решение на базе SICAM Microgrid Controller, что позволяет регулировать производство электроэнергии и управлять реактивной мощностью в автоматическом режиме.

Интерес также вызвала тема "Цифровая энергетика: умные сети". Здесь речь шла не только о цифровых подстанциях и "умных сетях", но и о возможности получать информацию из сетей и управлять процессом в режиме онлайн.

Конечно, в стране много предприятий, где потенциал высокопродуктивных промышленных и энергосистем не используется на 100. Однако, важно понимать, что "цифровизация – это не самоцель, а возможность повысить эффективность и конкурентоспособность, сэкономив время и уменьшив расходы. Цифровизацию нельзя навязать со стороны – необходимо желание со стороны промышленных предприятий и энергетического сектора,

- отметил Генеральный директор Мачей Зелински.

В мероприятии приняли участие свыше 300 экспертов рынка, представителей бизнес-сообщества, украинской промышленности и энергетики.

Напомним, что в этом году к процессу цифровизации активно подключилось государство. В сентябре в Украине было создано Министерство цифровизации, и в настоящее время разрабатывается нормативная база, определены основные цели и законопроекты. Одним из ключевых приоритетов является создание системы кибербезопасности и критической инфраструктуры.