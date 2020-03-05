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      Сіменс: Цифрова трансформація промисловості, інфраструктури та енергетики

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      28 лютого в Києві відбулася конференція Siemens "Подальша трансформація промисловості, інфраструктури та енергетики".

      Тема цифровізації проходила крізь всі доповіді учасників, починаючи від цифрового підприємства, включаючи інтелектуальну інфраструктуру та енергетику.

      Генеральний директор Мачей Зелінскі говорив про "Нову свободу", які створюють інноваційні технології, що лежать в основі промислової автоматики майбутнього – концепції периферійних обчислень Industrial Edge.

      Особливий інтерес викликала демонстрація "народження" цифрового двійника. В даному випадку цифрового двійника робота і виробничої лінії, які дозволяють приступити до віртуальної пусконаладці ще до готовності автоматизованої лінії.

      На конференції були представлені кілька вже реалізованих проєктів в сфері цифровізації.

      Зокрема, перший в Україні проєкт "розумної" школи, реалізований на базі ліцею "Інтелект" в Києві. Йдеться про систему автоматизації будівлі, яка безперервно аналізує великий масив даних, що надходять від встановлених всередині будівлі датчиків і сенсорів, і на підставі отриманих результатів регулює теплопостачання будівлі, що дозволяє значно економити витрати на експлуатацію приміщення.

      Другий приклад – зі сфери цифровізації енергопідстанцій – будівництво підстанції збору потужності на Покровській СЕС потужністю 240МВт.

      Фахівці інженерного центру Сіменс реалізували комбіноване АСУ ТП підстанції та управління генерацією з єдиною системою людино-машинного інтерфейсу на базі SICAM SCC.

      Для управління генерацією використовувалося рішення на базі SICAM Microgrid Controller, що дозволяє регулювати виробництво електроенергії і управляти реактивною потужністю в автоматичному режимі.

      Інтерес також викликала тема "Цифрова енергетика: розумні мережі". Тут мова йшла не тільки про цифрові підстанції та "розумні мережі", а й про можливості отримувати інформацію з мереж та управляти процесом в режимі онлайн.

      Звичайно, в країні багато підприємств, де потенціал високопродуктивних промислових і енергосистем не використовується на 100%. Однак, важливо розуміти, що "цифровізація" – це не самоціль, а можливість підвищити ефективність і конкурентоспроможність, заощадивши час, зменшивши витрати. Цифровізацію не можна нав'язати з боку – необхідне бажання промислових підприємств і енергетичного сектора,
      – зазначив Генеральний директор Мачей Зелінскі.

      У заході взяли участь понад 300 експертів ринку, представники бізнес-спільноти, української промисловості і енергетики.

      Нагадаємо, що в цьому році до процесу цифровізації активно підключилася держава. У вересні в Україні було створено Міністерство цифровізації, і зараз розробляється нормативна база, визначено основні цілі та законопроєкти. Одним з ключових пріоритетів є створення системи кібербезпеки і критичної інфраструктури.

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      Теги: Новини України
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