Президент Володимир Зеленський провів розмову з генсеком НАТО Марком Рютте та обговорив із ним нещодавні контакти з Дональдом Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі. Про це пише 24 Канал із посиланням на президента у соцмережі Х.

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Вдячний за рішучість Трампа

Зеленський підкреслив, що "вдячний за рішучість Президента Трампа, і це саме те, що може допомогти". Зеленський сказав, що Україна хоче надати якомога більше деталей партнерам, щоб забезпечити встановлення тривалого й надійного миру шляхом ухвалення рішень, що працюватимуть у довгостроковій перспективі.

Він також додав, що цінує позицію президента Макрона, яка збігається з позицією інших європейських лідерів щодо спільної мети – зробити Європу сильнішою, підготовленішою до самозахисту й краще оснащеною, здатною гарантувати безпеку своїх народів.

Європі потрібна чітка та єдина позиція, яка буде вигідна всім,

– пояснив він.

Зеленський розповів про мету зустрічей і переговорів у грудні, а саме зробити можливим реальне й справедливе припинення російської агресії вже наступного року.