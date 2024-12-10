Президент Владимир Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте и обсудил с ним недавние контакты с Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на президента в соцсети Х.

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Благодарен за решительность Трампа

Зеленский подчеркнул, что "благодарен за решимость Президента Трампа, и это именно то, что может помочь". Зеленский сказал, что Украина хочет предоставить как можно больше деталей партнерам, чтобы обеспечить установление длительного и надежного мира путем принятия решений, которые будут работать в долгосрочной перспективе.

Он также добавил, что ценит позицию президента Макрона, которая совпадает с позицией других европейских лидеров относительно общей цели – сделать Европу сильнее, подготовленной к самозащите и лучше оснащенной, способной гарантировать безопасность своих народов.

Европе нужна четкая и единая позиция, которая будет выгодна всем,

– объяснил он.

Зеленский рассказал о цели встреч и переговоров в декабре, а именно сделать возможным реальное и справедливое прекращение российской агрессии уже в следующем году.