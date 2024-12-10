Ввечері 10 грудня Росія вдарила по Запоріжжю. Лікарка розповіла про атаку, пише 24 Канал із посиланням на етер "Ми – Україна".

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Лікарка відкопувала колегу

Журналісти поспілкувались із працівниками медичного центру у Запоріжжі, який атакувала Росія. Попередньо, там перебувало 20 людей: 15 лікарів та 5 пацієнтів. Ця інформація потребує офіційного підтвердження.

Пролунав вибух, стелі впала мені на голову. Поряд зі мною була інша лікарка. Її привалило сильніше. Я її відкопала,

– розповіла одна із лікарок.

Вона також пояснила, що її колега жива, проте її забрали в лікарню, ймовірно, із переломом ноги.

У мене сьогодні другий день народження,

– додала вона.

Секретарка міської ради також розповіла, що російський удар припав фактично на центр міста, там постійний рух та постійно перебувають люди.

На місце влучання приходять люди, рідні яких не відповідають на дзвінки після удару. Пошуково-рятувальна операція триває.