Зауважимо, що до того його визнали загиблим через російський ракетний удар. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

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Що відомо про врятованого у Запоріжжі

Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю, спричинивши руйнування цивільної інфраструктури. Через атаку повідомляли про щонайменше 3 загиблих та 14 постраждалих. Однак, за даними ОВА, одну з жертв, як зазначалося раніше, схоже, вдалося врятувати.

Маємо обнадійливу новину: запорізькі лікарі змогли реанімувати одного з постраждалих, якого під час пошукової операції було визнано загиблим,

– йдеться у повідомленні Федорова.

За його словами, наразі постраждалий перебуває у важкому стані. Посадовець також висловив вдячність лікарям за врятоване життя.

До слова, під завалами будівлі, за останньою оновленою інформацією від місцевої влади, зруйнованої внаслідок ворожого удару по Запоріжжю, перебуває щонайменше вісім людей. Станом на цю хвилину на місці триває пошуково-рятувальна операція.