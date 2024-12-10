Так, загарбники вдарили по центру міста. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров показав кадри з наслідками атаки ворога, пише 24 Канал.

Дивіться також У Запоріжжі внаслідок атаки по середмістю зруйнована приватна клініка: є жертви та постраждалі

Ворог вдарив по Запоріжжю

Росіяни у вівторок, 10 грудня, вкотре вдарили по Запоріжжю.

Станом на 16:11 Федоров повідомляв, що через атаку ворожих сил на Запоріжжя 11 людей зазнали поранень. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

Станом на 16:39 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 14 осіб, про що повідомив голова Запорізької ОВА.

Також він оприлюднив кадри, який вигляд має центр Запоріжжя після атаки російських військ.

Центр Запоріжжя після атаки росіян: дивіться відео

Додамо, що в ОВА вказували, що внаслідок удару противника по Запоріжжю зруйнована приватна клініка та пошкоджені розташовані поруч будівлі. На місці влучання працюють медики, співробітники поліції та ДСНС.