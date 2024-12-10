Окупанти вгатили по центру міста балістикою вдень. Тип ракет ще не відомий, імовірно, їх запускали з Таганрога.

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Скільки загиблих і поранених у Запоріжжі 10 грудня

На 16:39 10 грудня відомо про 14 поранених і 3 загиблих. Один із поранених у важкому стані, серед постраждалих – двоє лікарів.

Постраждалі та загиблі внаслідок атаки / Фото Запорізька ОВА

"Щонайменше четверо поранених, зруйнована приватна клініка та пошкоджені розташовані поруч будівлі – це наслідки ворожого удару по Запоріжжю. Наразі на місці влучання працюють медики, співробітники поліції та ДСНС", – повідомили в ОВА о 15:44.

Руйнування в Запоріжжі 10 грудня / Фото Запорізька ОВА

Іван Федоров також записав коротке відео, в якому розповів, що удар припав по цивільній інфраструктурі в самому центрі міста.

На жаль, досить швидко стало відомо про загиблих і людей під завалами.

Рятувальники шукають людей під завалами зруйнованої російською ракетою клініки. На місці удару працюють усі служби,

– сказано в повідомленні.

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Фото нижче можна вважати метафорою всієї війни Росії проти України.

Запоріжжя після обстрілу / Фото Запорізька ОВА

На фото та відео добре помітно, що будівлі перетворилися на купу бетону. Рятувальники та правоохоронці ходять по кондиціонерах, які ще зранку висіли на стінах. А особливо цинічним є те, що бізнес-центр, куди влучив ворог, нещодавно відкрили. Про це свідчить напис на одній зі світлин – "Бізнес-центр відкрито!"

Те, що відкриває Україна, закриває ракетами Росія. Україна лікує – Росія вбиває. Україна рятує – Росія вбиває. Україна творить – Росія нищить. Росія має відповісти, і відплата буде!