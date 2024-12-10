Оккупанты ударили по центру города баллистикой днем. Тип ракет еще не известен, вероятно, их запускали из Таганрога.

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Сколько погибших и раненых в Запорожье 10 декабря

На 16:39 10 декабря известно о 14 раненых и 3 погибших. Один из раненых в тяжелом состоянии, среди пострадавших – двое врачей.

Пострадавшие и погибшие в результате атаки / Фото Запорожская ОВА

"По меньшей мере четверо раненых, разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания – это последствия вражеского удара по Запорожью. Сейчас на месте попадания работают медики, сотрудники полиции и ГСЧС", – сообщили в ОВА в 15:44.

Разрушения в Запорожье 10 декабря / Фото Запорожская ОВА

Иван Федоров также записал короткое видео, в котором рассказал, что удар пришелся по гражданской инфраструктуре в самом центре города.

К сожалению, довольно быстро стало известно о погибших и людях под завалами.

Спасатели ищут людей под завалами разрушенной российской ракетой клиники. На месте удара работают все службы,

– сказано в сообщении.

Раненых и тела погибших несут мимо кофейни: смотрите видео

Фото ниже можно считать метафорой всей войны России против Украины.

Запорожье после обстрела / Фото Запорожская ОВА

На фото и видео хорошо заметно, что здания превратились в гору бетона. Спасатели и правоохранители ходят по кондиционерам, которые еще утром висели на стенах. А особенно циничным является то, что бизнес-центр, куда попал враг, недавно открыли. Об этом свидетельствует надпись на одной из фотографий – "Бизнес-центр открыт!"

То, что открывает Украина, закрывает ракетами Россия. Украина лечит – Россия убивает. Украина спасает – Россия убивает. Украина создает – Россия уничтожает. Россия должна ответить, и возмездие будет!