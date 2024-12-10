В последнее время Россия часто бьет по Запорожью. Во время жестокой атаки 6 декабря, когда люди заживо сгорели в собственных авто, погибли и украинские хоккеисты.

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Внимание! Угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и других областях Украины, где объявлена воздушная тревога!

– написал глава ОВА Иван Федоров в 15:01.

Уже через две минуты, в 15:03, в городе прогремели взрывы. Их подтвердил сам Федоров, также об этом написали корреспонденты Суспильного.

Впоследствии Федоров добавил: предварительно, ранены два человека. Он призвал быть в укрытиях до отбоя (который прозвучал в 15:32).

Воздушные силы информировали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления. Тревога охватила весь Юг и Восток, а также центральные области – Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую.

Мониторинговые каналы привели информацию о том, что угроза баллистики была не из Крыма, как это часто бывает, а из Таганрога. На Запорожье было два-три выхода. Впрочем, некоторые писали об активности пусковых установок и из Крыма. Также были данные о повторных взрывах.

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В ОВА выложили видео.

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В целях безопасности детали на нем заблюрены, но заметно, что повсюду лежат куски бетона. Также можно рассмотреть вероятный пожар.