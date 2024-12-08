Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Смотрите также Там был настоящий ад: в райсовете рассказали о жутких последствиях обстрела Запорожья
В Запорожье идентифицировали тела тех, кто погиб от авиаудара врага
В пятницу, 6 декабря, россияне ударили ФАБ-250 с УМПК по жилому району областного центра. В результате удара врага погибло 10 человек. Указывается, что 7 из них сгорели в автомобилях, которые оказались рядом с эпицентром взрыва.
По визуальным признакам идентифицировать их было невозможно. Поэтому, специалисты-криминалисты применили в работе криминалистическую лабораторию.
С помощью генетического анализатора ANDE по изъятым биологическим образцам удалось установить личности семерых погибших граждан,
– указали в Национальной полиции.
Криминалисты идентифицировали тела людей, погибших от российского авиаудара / Фото Национальной полиции