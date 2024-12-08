Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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В Запорожье идентифицировали тела тех, кто погиб от авиаудара врага

В пятницу, 6 декабря, россияне ударили ФАБ-250 с УМПК по жилому району областного центра. В результате удара врага погибло 10 человек. Указывается, что 7 из них сгорели в автомобилях, которые оказались рядом с эпицентром взрыва.

По визуальным признакам идентифицировать их было невозможно. Поэтому, специалисты-криминалисты применили в работе криминалистическую лабораторию.

С помощью генетического анализатора ANDE по изъятым биологическим образцам удалось установить личности семерых погибших граждан,

– указали в Национальной полиции.



Криминалисты идентифицировали тела людей, погибших от российского авиаудара / Фото Национальной полиции