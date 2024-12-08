Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

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У Запоріжжі ідентифікували тіла тих, хто загинув від авіаудару ворога

В пʼятницю, 6 грудня, росіяни вдарили ФАБ-250 з УМПК по житловому району обласного центру. Внаслідок удару ворога загинуло 10 людей. Вказується, що 7 з них згоріли в автомобілях, які опинилися поряд з епіцентром вибуху.

За візуальними ознаками ідентифікувати їх було неможливо. Тож, спеціалісти-криміналісти застосували у роботі криміналістичну лабораторію.

За допомогою генетичного аналізатора ANDE за вилученими біологічними зразками вдалося встановили особи сімох загиблих громадян,

– вказали в Національній поліції.



Криміналісти ідентифікували тіла людей, загиблих від російського авіаудару / Фото Національної поліції