Російські бомби влучили саме по цивільних об'єктах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також "Горять автівки з людьми": очевидець про удар по Запоріжжю

Зеленський прокоментував удар по Запоріжжю на Кривому Рогу

Зеленський прокоментував жорстокий удар Росії по мирних об'єктах у Запоріжжі та Кривому Розі. Він акцентував увагу, що агресор вдався до такого саме у вечір Святого Миколая, що знов свідчить про безпринципну жорстокість окупантів.

Авіабомби у Запоріжжі влучили прямо по СТО, по машинах з людьми. Зеленський повідомив, що на момент допису (20:12) відомо про чотирьох поранених, яким надається допомога, та дев'ятьох загиблих.

Ракетний удар по Кривому Рогу забрав життя двох людей, ще 17 – поранені. Ракета влучила у звичайну міську будівлю.

Слова з Росії нічого не значать, але її бомби й ракети все кажуть дуже красномовно,

– написав Зеленський.

Він підкреслив, що тисячі таких звірських ударів свідчать, що Путіну не потрібен реальний мир. Російський диктатор зацікавлений лише у своїй здатності застосовувати силу до будь-якої країни. Лише силою можна його зупинити.

Подію прокоментував і голова Офісу Президента України Андрій Єрмак. Він заявив, що Росія такими методами хоче змусити Україну здатися.

Росія – це країна, що вбиває людей і не має нічого святого. Вони навмисно загострюють ситуацію щодо Запоріжжя. Намагаються вдаватися до терору проти великого міста, щоб змусити українців здатися. Цього не буде. Помста – буде,

– написав Єрмак.

Росія вдарила по Запоріжжю та Кривому Рогу у день Святого Миколая