Російські бомби влучили саме по цивільних об'єктах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
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Зеленський прокоментував удар по Запоріжжю на Кривому Рогу
Зеленський прокоментував жорстокий удар Росії по мирних об'єктах у Запоріжжі та Кривому Розі. Він акцентував увагу, що агресор вдався до такого саме у вечір Святого Миколая, що знов свідчить про безпринципну жорстокість окупантів.
Авіабомби у Запоріжжі влучили прямо по СТО, по машинах з людьми. Зеленський повідомив, що на момент допису (20:12) відомо про чотирьох поранених, яким надається допомога, та дев'ятьох загиблих.
Ракетний удар по Кривому Рогу забрав життя двох людей, ще 17 – поранені. Ракета влучила у звичайну міську будівлю.
Слова з Росії нічого не значать, але її бомби й ракети все кажуть дуже красномовно,
– написав Зеленський.
Він підкреслив, що тисячі таких звірських ударів свідчать, що Путіну не потрібен реальний мир. Російський диктатор зацікавлений лише у своїй здатності застосовувати силу до будь-якої країни. Лише силою можна його зупинити.
Подію прокоментував і голова Офісу Президента України Андрій Єрмак. Він заявив, що Росія такими методами хоче змусити Україну здатися.
Росія – це країна, що вбиває людей і не має нічого святого. Вони навмисно загострюють ситуацію щодо Запоріжжя. Намагаються вдаватися до терору проти великого міста, щоб змусити українців здатися. Цього не буде. Помста – буде,
– написав Єрмак.
Росія вдарила по Запоріжжю та Кривому Рогу у день Святого Миколая
- Увечері 6 грудня ціллю чергового російського злочину стало Запоріжжя. Моніторингові канали інформували, що Росія запустила в бік Запоріжжя/області низку КАБів – щонайменше чотири.
- Бомба влучила у СТО, загорілися автівки з людьми. На 20:25 відомо про 9 загиблих у Запоріжжі та 19 поранених (із них двоє дітей, 4 і 11 років).
- Цього ж вечора Росія обстріляла і Кривий Ріг, ймовірно ракетою "Іскандер-М". Вона влучила у цивільну будівлю. На 19:02 у місті відомо про 17 постраждалих (зокрема, одна дитина), з них 8 госпіталізовані. Під завалами, імовірно, перебуває 1 особа.