Российские бомбы попали именно по гражданским объектам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
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Зеленский прокомментировал удар по Запорожью по Кривому Рогу
Зеленский прокомментировал жестокий удар России по мирным объектам в Запорожье и Кривом Роге. Он акцентировал внимание, что агрессор прибегнул к такому именно в вечер Святого Николая, что вновь свидетельствует о беспринципной жестокости оккупантов.
Авиабомбы в Запорожье попали прямо по СТО, по машинам с людьми. Зеленский сообщил, что на момент сообщения (20:12) известно о четырёх раненых, которым оказывается помощь, и девяти погибших.
Ракетный удар по Кривому Рогу унес жизни двух человек, ещё 17 – ранены. Ракета попала в обычное городское здание.
Слова из России ничего не значат, но ее бомбы и ракеты все говорят очень красноречиво,
– написал Зеленский.
Он подчеркнул, что тысячи таких зверских ударов свидетельствуют, что Путину не нужен реальный мир. Российский диктатор заинтересован только в своей способности применять силу к любой стране. Только силой можно его остановить.
Событие прокомментировал и глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он заявил, что Россия такими методами хочет заставить Украину сдаться.
Россия – это страна, убивающая людей и не имеющая ничего святого. Они намеренно обостряют ситуацию относительно Запорожья. Пытаются прибегать к террору против большого города, чтобы заставить украинцев сдаться. Этого не будет. Месть – будет,
– написал Ермак.
Россия ударила по Запорожью и Кривому Рогу в день Святого Николая
- Вечером 6 декабря целью очередного российского преступления стало Запорожье. Мониторинговые каналы информировали, что Россия запустила в сторону Запорожья/области ряд КАБов – по меньшей мере четыре.
- Бомба попала в СТО, загорелись машины с людьми. На 20:25 известно о 9 погибших в Запорожье и 19 раненых (из них двое детей, 4 и 11 лет).
- В этот же вечер Россия обстреляла и Кривой Рог, вероятно ракетой "Искандер-М". Она попала в гражданское здание. На 19:02 в городе известно о 17 пострадавших (в том числе, один ребенок), из них 8 госпитализированы. Под завалами, предположительно, находится 1 человек.