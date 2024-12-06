Российские бомбы попали именно по гражданским объектам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Зеленский прокомментировал удар по Запорожью по Кривому Рогу

Зеленский прокомментировал жестокий удар России по мирным объектам в Запорожье и Кривом Роге. Он акцентировал внимание, что агрессор прибегнул к такому именно в вечер Святого Николая, что вновь свидетельствует о беспринципной жестокости оккупантов.

Авиабомбы в Запорожье попали прямо по СТО, по машинам с людьми. Зеленский сообщил, что на момент сообщения (20:12) известно о четырёх раненых, которым оказывается помощь, и девяти погибших.

Ракетный удар по Кривому Рогу унес жизни двух человек, ещё 17 – ранены. Ракета попала в обычное городское здание.

Слова из России ничего не значат, но ее бомбы и ракеты все говорят очень красноречиво,

– написал Зеленский.

Он подчеркнул, что тысячи таких зверских ударов свидетельствуют, что Путину не нужен реальный мир. Российский диктатор заинтересован только в своей способности применять силу к любой стране. Только силой можно его остановить.

Событие прокомментировал и глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он заявил, что Россия такими методами хочет заставить Украину сдаться.

Россия – это страна, убивающая людей и не имеющая ничего святого. Они намеренно обостряют ситуацию относительно Запорожья. Пытаются прибегать к террору против большого города, чтобы заставить украинцев сдаться. Этого не будет. Месть – будет,

– написал Ермак.

Россия ударила по Запорожью и Кривому Рогу в день Святого Николая