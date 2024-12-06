В Кривом Роге есть погибшие и раненые. Среди них – 6-летний ребенок.

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Что известно о взрывах в Запорожье 6 декабря

Взрывы подтвердил глава ОВА Иван Федоров. Около шести вечера он написал, что громко в области.

Корреспонденты Суспильного сообщили, что слышали взрывы в самом городе.

Мониторинговые каналы информировали, что Россия запустила в сторону Запорожья/области ряд УАБов – по меньшей мере четыре. Над некоторыми районами якобы даже было слышно, как летят управляемые авиабомбы. Все мониторы призвали быть в укрытиях до отбоя.

Воздушные силы писали, что есть активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Потом появилось сообщение об УАБах на Запорожье.

О раненых и повреждениях стало известно позже.

В результате атаки врага на Запорожскую область два человека получили ранения, пылает СТО. В некоторых общинах проблемы с электроэнергией. Наряды скорой выехали на места поражений. Все экстренные службы работают,

– написал Иван Федоров.

В следующем сообщении, в 18:35, он указал, что есть двое погибших. Вероятно, эти люди умерли от ранений, которых нанесла им Россия на Николая и День ВСУ.

Последствия обстрела в Запорожье: смотрите видео

Некоторые местные телеграм-каналы написали, что прохожие спасают людей из горящих автомобилей.