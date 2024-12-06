Допомагати постраждалим долучилося багато перехожих та військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Запорізьку міську раду.

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Що кажуть очевидці злочинного російського удару по Запоріжжю

За словами очевидця, після російського удару він побачив, що горять автівки з людьми, є постраждалі з серйозними травмами та навіть відірваними кінцівками. Він поквапився допомогти постраждалим, надати першу медичну допомогу.

Я піднявся на гору, побачив, горять автівки з людьми. Два чоловіки лежали на обочині. Хлопці військові підійшли. Допоміг накласти турнікет чоловіку. В одного нога була перебита, у іншого – відірвані ступні,

– згадує очевидець.

Медики оперативно прибули на місце події, але лікарів не вистачало, аби всім негайно допомогти. Тоді прості перехожі та військові долучилися та допомагали рятувати вцілілих.

Інша очевидиця згадує як ударна хвиля вибила у будівлях вікна, скло з яких посипалося на людей. Вона теж залишилася небайдужа та коментувала удар, допомагаючи прибирати залишки скла.

Регіна Харченко, секретарка Запорізької міської ради та виконуюча обовʼязки міського голови, підтвердила, що російський удар прийшовся на цивільний об'єкт. Люди згорали в автівках живцем. Вона заявляє про дев'ятьох загиблих.

Удар КАБами по Запоріжжю коментує очевидець: дивіться відео

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна памʼять!

Нагадуємо, увечері 6 грудня Росія вдарила по Запоріжжю КАБами. Ціллю були цивільні об'єкти, відомо про жертви серед мирного населення.