Як повідомили у ДСНС, 8 з 10 людей, які загинули, перебували в автівках. Люди просто згоріли живцем. Детальніше про наслідки одного з наймасованіших терористичних актів росіян у Запоріжжі, розповіла 24 Каналу депутатка Запорізької райради Аліса Сисоєва.

Варте уваги Більшість людей згоріла живцем просто на дорозі: деталі страшного авіаудару по Запоріжжю

Що відбувалося на місці одразу після удару

Близько 18:00 моніторингові групи повідомили, що відбувся пуск КАБів, а буквально через 4 – 5 хвилин у Запоріжжі вже почули два потужних вибухи.

Одна за російських авіабомб поцілила на відкритій місцевості у Запорізькому районі, а інша – у густонаселений район міста.

Це стик двох районів міста, які розташовані близько до центру. Там дуже жвава транспортна розв'язка, враховуючи те, що це був вечір п'ятниця, то звичайно там було людно. Там завжди людно, а в цей день навіть більш людно, ніж зазвичай,

– зазначила Сисоєва.

На місці трагедії – було справжнє пекло. Лежали тіла, у людей було видно внутрішні органи, у когось були відірвані кінцівки, люди горіли в автівках, кричали й просили про допомогу.

У якому стані поранені

Ввечері 6 грудня росіяни вбили у Запоріжжі 10 цивільних – 5 чоловіків та 5 жінок. 8 з них просто згоріли живцем у своїх автомобілях. 26 людей поранені, серед них 3 дітей.

11-річному хлопчику лікарі хірургічно видаляли уламки, 4-річній дівчинці зашивали обличчя. Серед поранених чотиримісячна дівчинка,

– мовила депутатка Запорізької райради.

Наразі в лікарнях перебувають 12 запоріжців. Одному з постраждалих ампутували ногу.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував жорстокий удар Росії по мирних об'єктах у Запоріжжі та Кривому Розі. Він підкреслив, що тисячі таких звірських ударів свідчать, що Путіну не потрібен реальний мир.