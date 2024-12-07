Как сообщили в ГСЧС, 8 из 10 человек, которые погибли, находились в автомобилях. Люди просто сгорели заживо. Подробнее о последствиях одного из самых массированных террористических актов россиян в Запорожье, рассказала 24 Каналу депутат Запорожского райсовета Алиса Сысоева.

Стоит внимания Большинство людей сгорело заживо прямо на дороге: детали страшного авиаудара по Запорожью

Что происходило на месте сразу после удара

Около 18:00 мониторинговые группы сообщили, что состоялся пуск КАБов, а буквально через 4 – 5 минут в Запорожье уже услышали два мощных взрыва.

Одна из российских авиабомб попала на открытой местности в Запорожском районе, а другая – в густонаселенный район города.

Это стык двух районов города, которые расположены близко к центру. Там очень оживленная транспортная развязка, учитывая то, что это был вечер пятницы, то конечно там было людно. Там всегда людно, а в этот день даже более людно, чем обычно,

– отметила Сысоева.

На месте трагедии – был настоящий ад. Лежали тела, у людей были видны внутренние органы, у кого-то были оторваны конечности, люди горели в машинах, кричали и просили о помощи.

В каком состоянии раненые

Вечером 6 декабря россияне убили в Запорожье 10 гражданских – 5 мужчин и 5 женщин. 8 из них просто сгорели заживо в своих автомобилях. 26 человек ранены, среди них 3 детей.

11-летнему мальчику врачи хирургически удаляли обломки, 4-летней девочке зашивали лицо. Среди раненых четырехмесячная девочка,

– сказала депутат Запорожского райсовета.

Сейчас в больницах находятся 12 запорожцев. Одному из пострадавших ампутировали ногу.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал жестокий удар России по мирным объектам в Запорожье и Кривом Роге. Он подчеркнул, что тысячи таких зверских ударов свидетельствуют, что Путину не нужен реальный мир.