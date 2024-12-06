Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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Около 18:45 чиновник написал, что атака России оборвала три жизни. Предварительно, 4 человека ранены, среди них – двое детей.

На местах попадания агрессора работают чрезвычайники. Медучреждения готовы к приему раненых, отметил председатель ОВА.

Уже вскоре Иван Федоров уточнил, что количество погибших возросло до 7. Также это подтвердила исполняющая обязанности городского головы Запорожья. Регина Харченко показала кадры с места российской атаки.

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Глава ОГА также сообщил, что у детей, пострадавших вследствие вражеского обстрела, осколочные ранения и травмы головы. несовершеннолетних получают помощь медиков. К счастью, пока их жизни ничего не угрожает.

Ликвидация последствий террористической атаки России на Запорожье продолжается.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!