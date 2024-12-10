Наразі відомо, що їхня кількість сягає щонайменше 8. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про людей під завалами

У Запоріжжі внаслідок ворожого удару загинуло троє людей, ще 14 отримали поранення. Наразі рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію, аби врятувати інших людей. На місці, за даними Запорізької обласної військової адміністрації, працюють також три бригади медиків.

Під завалами будівлі, зруйнованої внаслідок ворожого удару по Запоріжжю, знаходиться щонайменше вісім людей,

– йдеться у повідомленні Федорова.

Відомо, що через атаку у місті зруйновано офісну будівлю, пошкоджено медичний центр, звичайну міську забудову.

Наслідки удару по Запоріжжю / Фото Запорізька ОВА

Нагадаємо, у Запоріжжі чули вибухи орієнтовно о 15:03. Спершу повідомили про 2 постраждалих. Незадовго до цього Повітряні сили інформували про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку. Тривога охопила весь Південь і Схід, а також центральні області.