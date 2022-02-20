Новости о коронавирусе в Украине 20 февраля
Заболеваемость COVID-19 снижается
Источник: Минздрав
За предыдущие сутки, 19 февраля, в Украине обнаружили 17 448 больных коронавирусом. Среди них – 1 473 детей и 142 медработника. Спад количества больных на выходных связывают с тем, что в эти дни делают меньше тестирований. Однако количество госпитализаций осталось на том же уровне, что и днем ранее.
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Так, в больницы попали еще 3 172 больных коронавирусом или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, умерли 152 человека. В то же время выздоровели – 11 963 украинца.
Охват тестирования населения
Вчера в Украине провели 79 718 тестирований на коронавирус, в частности: 31 545 методом ПЦР и 3 209 методом ИФА. Также провели 44 964 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 2126;
- Винницкая область – 292;
- Волынская область – 336;
- Днепропетровская область – 1077;
- Донецкая область – 925;
- Житомирская область – 720;
- Закарпатская область – 275;
- Запорожская область – 753;
- Ивано-Франковская область – 328;
- Киевская область – 574;
- Кировоградская область – 321;
- Луганская область – 263;
- Львовская область – 635;
- Николаевская область – 945;
- Одесская область – 953;
- Полтавская область – 541;
- Ровненская область – 333;
- Сумская область – 996;
- Тернопольская область – 394;
- Харьковская область – 1398;
- Херсонская область – 867;
- Хмельницкая область – 861;
- Черкасская область – 823;
- Черновицкая область – 247;
- Черниговская область – 475.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая статистика заболеваемости
По состоянию на 20 февраля в Украине зарегистрировали 4 720 771 больного коронавирусом. 3 938 459 из них уже преодолели болезнь, но, к сожалению, по минимум 104 518 пациентов умерли.
С начала пандемии в Украине провели 19 373 373 ПЦР-тестов.
Вакцинация в Украине
Источник: Минздрав
За сутки 19 февраля в Украине лишь 29 528 человек вакцинировали против COVID-19. Тогда как днями ранее прививали более 66 тысяч ежедневно. В частности, за минувшие сутки первую дозу получили 8 326 человек. Вторую – 13 041 человек.
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Зато дополнительной дозой привили 93 человека. Тогда как бустерную дозу получили 8 068 человек.
Прививки проводили 537 мобильных бригад по иммунизации, 2 439 пунктов прививки и 418 центров вакцинации населения.
Общая статистика прививок
Всего с начала вакцинальной кампании привили 15 675 594 человека, из них:
- получили первую дозу – 15 675 592 человека;
- две дозы – 15 114 034 человека;
- дополнительную – 26 432 человека;
- бустерную дозу – 664 148 человек.
Всего провели 31 480 206 прививок.
В Минздраве в очередной раз подчеркнули, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.
Что известно о "бустерной" вакцине / Инфографика 24 канала
Карантин в Украине
Источник: Минздрав
По состоянию на 20 февраля в красной зоне карантина в Украине остаются 5 областей:
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Луганская;
- Ровненская;
- Хмельницкая.
Однако при этом в Закарпатской и в Ивано-Франковской областях стабилизировался показатель госпитализации. Это позволяет им перейти в оранжевую зону. Вместе с тем Ровненская область по всем параметрам уже отвечает желтой зоне адаптивного карантина.
Новости о коронавирусе в мире 20 февраля
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Источник: Университет Хопкинса
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Источник: The Telegraph
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Источник: коронавирус инфо
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